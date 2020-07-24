В соборе Святой Софии в Стамбуле, где сегодня прошел первый за 86 лет намаз, были закрыты шторами христианские мозаики по его окончании.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в молитве принимал участие глава страны Тайип Эрдоган, который произнес первую суру Корана - "Аль-Фатиху" - перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на нескольких площадках для молитв перед Айя-Софией. По словам турецкого лидера, в намазе приняли участие около 350 тысяч мусульман.

После намаза в Айя-Совию могли зайти все желающие. Посетители могут заходить туда группами после проверки на металлодетекторе. Перед входом в центральный зал Айя-Софии необходимо снять обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры, в остальном интерьер не претерпел значительных изменений. Многие из верующих при входе падают лиц, делают селфи и благодарят Аллаха за то, что Айя-София снова стала мечетью.

Как известно, Храм Святой Софии - Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в начале июля Эрдоган подписал указ, который превращает собор Святой Софии в мечеть. Вместе с тем соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

При этом Турция призвала всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора. Несмотря на это в Греции назвали такое решение исторической ошибкой.

Ранее мы подробно писали об изменениях, которые произошли в турецком Соборе Святой Софии после получения статуса мечети. В первую очередь, там начнут круглосуточно читать Коран, но при этом определенное время будет отведено для тех, кто желает полюбоваться знаменитыми фресками собора. Помимо круглосуточного чтения Корана, в соборе ежедневно будут совершать все пять намазов, положенных по канонам ислама.