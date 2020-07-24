В пятницу, 25 июля, с 11 утра началась вторая попытка поднять затонувший у берегов Одессы танкер "Delfi" в вертикальное положение, на киль. Для этого решили воспользоваться стальными канатами, поскольку в прошлый раз капроновый трос порвался.

С 11 утра к танкеру подошли два буксира. Но тросы до сих пор так и не завели. Видимо, мешает вес тросов. Сегодня "Delfi" уже не поднимут. Из него продолжают выливаться остатки мазута из пустых танков судна

Судно обнесли противоразливными бонами оградителями. Также подошло судно сборщик нефти. Тросы завели. Но по неизвестной причине буксиры не тянут - видимо, не хватило светового дня. Скорее всего работы продолжат завтра.

Напомним, что 21 ноября 2019 года у берегов Одессы танкер с нефтью попал в шторм. Его сорвало с якоря, когда он стоял в порту "Южный" и унесло в море. 22 ноября возле одесского пляжа "Дельфин" танкер ударило о волнорез - он сел на мель и перевернулся на бок. Экипаж танкера эвакуировали. А судно уже восемь месяцев лежит у берега.

Первую попытку поднять его предприняли 18 июля 2020 года, но она окончилась неудачей, поскольку используемый полипропиленовый кормовой канат порвался.

В пятницу, 24 июля, на пляже "Дельфин" готовятся поднять затонувший танкер "Delfi". К нему подошли два буксира. После подготовительных работ они попробуют поднять танкер. С буксирами работает буксир-нефтесобрщик Sea Ant.

Судовладелец затонувшего танкера попытается поднять судно в последний раз. В случае неудачи этим займется Администрация морских портов Украины (АМПУ).