Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, известный своими оригинальными инициативами вроде запрета в России операций по смене пола предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт указание национальности.

По мнению скандального депутата, этот шаг знаменует победу над националистическими предрассудками.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По мнению Милонова, в России национальный вопрос долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР.

"Пресловутый "пятый пункт" и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан", - указал в своем обращении на имя министра юстиции депутат.

Он считает, что изъятие графы "национальность" из паспорта стало символом "демократического прорыва из мрака красной деспотии". Милонов пишет, что при этом спустя годы после принятия этого решения есть граждане, желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ. Поэтому указание национальности в паспорте может быть свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.

"Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте. Данную информацию возможно вносить в документ без изменения его внешнего или внутреннего облика: информацию о национальности можно указывать в графе "Особые отметки", как это делается в некоторых случаях при указывании группы крови или отметок воинской повинности", - предложил Милонов и отметил, что внесение информации о национальности должно быть добровольным.

Идею депутат уже прокомментировали в ФСБ. Отставной генерал спецслужбы и руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов заявил, что для введения в паспорта графы о национальности потребуется соответствующая реформа, смысла в которой вообще нет.

"Я считаю, что это очередная придумка депутата Милонова. Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность? Ведь в документе нет соответствующей графы, а если ее вводить, то придется проводить паспортную реформу", - сказал эксперт.



По его мнению, последствий от нововведения не будет, да и надобности в "революционных преобразованиях" нет.

Ранее Милонов призывал бойкотировать конкурс "Евровидение-2017", который проходил в Киеве.

Также он предлагал проверить фильм "Красавица и чудовище" на предмет гомосексуализма.