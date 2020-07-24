В Сосновке Львовской области директор больницы попался на взятке в $1000. Столько медик требовал за оформление документов, подтверждающих диагноз.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"По версии следствия, речь идет о руководителе "Городской больницы Сосновского городского совета", который требовал финансовое вознаграждение за оформление документов, которые подтвердят наличие у лица профессионального заболевания дыхательных путей и станут основанием для социальных выплат", - говорится в сообщении.

При этом по словам Диденко у женщины, которая подала документы в больницу, действительно есть проблемы со здоровьем, полученные во время работы в шахте.

Правоохранители задержали главврача во время получения взятка в автомобиле. Сейчас ему готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечение и отстранении от занимаемой должности. В рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

По данным системы "Youcontrol", директором коммунальной больницы в Сосновке является Владимир Мазур.

Напомним, недавно в Харькове на взятке попалась председатель военно-медицинской комиссии. За освобождение призывника от срочной службы она требовала от его родителей более 30 тысяч гривен.

Ранее в прошлом году мы писали, что за взятку в $2000 был задержан сотрудник онкологической больницы в Киеве.