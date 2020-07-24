Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали фото молодого орлана-белохвоста, которого сразу и не увидишь. Ведь окрас этих хищников позволяет им практически сливаться с окружающей обстановкой.

Снимок статного красавца появился в Facebook заповедника.

Орлан-белохвост - крупная хищная птица из семейства ястребиных. В Европе она является четвертой по величине среди пернатых хищников после черного грифа, бородача и белоголового сипа. Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев - от 200 до 230 сантиметров, масса - от 4 до 7 килограммов. При этом самки значительно больше по размеру и весят больше, чем самцы.

Название птица получила за короткий, клиновидный хвост белого цвета.

Интересно, что молодые особи темно-бурого цвета. Более светлый взрослый окрас они получают постепенно к пяти годам, во время серии линек.

Ранее "Страна" писала, что в Чернобыльском заповеднике гнездятся около 10 пар орлана-белохвоста.

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