В Тернополе неизвестный сообщил полиции о минировании железнодорожной колеи. Обследовав территорию вокзала никаких взрывных устройств выявлено не было. Теперь лжеминеру грозит срок.

Об этом информирует пресс-служба полиции Тернопольской области.

"В пятницу, 24 июля, около 14:00 сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение о закладке взрывного устройства на колеи железнодорожного вокзала. На место происшествия выехали все экстренные службы", - говорится в сообщении.

В связи с проверкой вокзала на предмет наличия взрывчатки из здания было эвакуировано около 50 человек. Взрывотехники обследовали территорию, взрывное устройство не обнаружено. Таким образом, информация о минировании не подтвердилась.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со ст.259 УК. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, в четверг, 23 июля, полиция Киева проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля. Специалисты взрывотехнической службы полиции при проверке никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

Ранее мы писали, что 21 июля в Харькове, Одессе и Днепре правоохранителям поступили анонимные сообщения о минировании объектов инфраструктуры. Информация о взрывчатке подтверждения не нашла.