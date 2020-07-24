На пляже "Дельфин" в Одессе готовятся к поднятию затонувшего танкера "Delfi". К нему подошли два буксира, которые после подготовительных работ попробуют поднять танкер.

Об этом сообщили P&O Maritime Ukraine на своей странице в Facebook, в пятницу.

Как отмечается, в пятницу в 13:30 к Delfi подошли два буксира. С буксирами работает буксир-нефтесобрщик Sea Ant. С его помощью заводят и крепят стальные тросы, поскольку во время первой попытки неделю назад используемый полипропиленовый кормовой канат порвался.

"Работы проводит подрядная организация, которую нанял судовладелец. В операции принимает участие буксир P&O Maritime Ukraine, с помощью которого танкер попробуют поставить на ровный киль", - отмечается в сообщении.

Предоставленный P&O Maritime Ukraine буксир P&O Balqis мощнее, чем буксир, участвовавший в первой попытке эвакуации Delfi. Мощность P&O Balqis составляет 5200 л.с. при тяговом усилии 65 тонн.

По данным компании, утром в пятницу водолазы продолжали подготовительные работы с танкером, вокруг него установили дополнительный ряд боновых заграждений, которые должны помешать возможному разливу топлива.

Прибывший из порта "Пивденный" к Delfi Sea Ant будет также следить за экологической безопасностью, и устранять возможные разливы нефтопродуктов.

В то же время, как сообщает издание "Pavlovsky News", к танкеру закрепляют тросы сразу три буксира. Активная фаза должна начаться в 21:00.

Как сообщалось, субподрядчик уже осуществлял попытку поднятия судна, но из-за допущенных ошибок в просчетах сорвало трос.

Ранее одесский филиал предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) обратился с письмом к губернатору Одесской области Максиму Куцему. В нем сотрудники порта просят признать положение с танкером "Делфи" техногенной катастрофой.