Сегодня, во время первого за 86 лет пятничного намаза в храме Святой Софии, православные храмы Греции объявили день траура.

Об этом сообщает издание Rti.fr.

Известно, что по всей Греции в православных храмах звонят в колокола в знак протеста против того, что архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской православной церкви назвал нечестивым оскорблением бывшего главного византийского храма.

"Сегодня - день траура для всего христианства", - заявил Иероним II.

Как сообщает AFP, вечером предстоятель проведет специальную службу в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах.

Как сообщала "Страна", утром в Стамбуле в пятничном намазе в соборе Святой Софии (который теперь официально называется Большая мечеть Айя-Софии) принял участие турецкий президент Реджеп Эрдоган. Как сообщает Euronews, всем участникам намаза раздали текст указа султана Мехмеда Фатиха о передаче святыни мусульманам до Судного дня.

Сегодняшний намаз в Святой Софии стал возможен после того, как Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Соответствующий указ подписал Реджеп Эрдоган.

Протесты в связи с нынешним изменением статуса храма высказывали власти России, Франции, Греции и США. Президент Дональд Трамп возмутился фактом смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Папа Римский Франциск также заявил, что огорчен этим решением.