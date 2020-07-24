После событий в Луцке Служба безопасности Украины решила усилить меры безопасности в Киеве. В столице и области был установлен повышенный "желтый" уровень террористической угрозы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в пятницу, 24 июля.

В спецслужбе сообщили, что данное решение было принято посла захвата заложников в Луцке на этой неделе.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе был введен усиленный график дежурств личного состава правоохранителей.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - сообщили в СБУ.

Кроме того, начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что спецслужба обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти".

"Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - добавил военный.

Напомним, ранее в центре Луцке мужчина взял в заложники 13 человек, которые находились в автобусе. Спустя около 12 часов преступник согласился сдаться и отпустить людей.

Позже в Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского. Злоумышленника продолжают искать.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве.