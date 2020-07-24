В субботу, 25 июля, дождь с грозой ожидается на западе Украины. Осадки также посетят и Киев.

Об этом гласит информация на сайте Укргидрометцентра.

Так, завтра днем на Западной Украине столбики термометра покажут от +24 до +28 градусов, ожидается умеренный дождь с грозой. Ночью от +13 до +16. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В северных регионах днем от +24 до +27, ночью похолодает до +10. Осадков не ожидается, сохранится облачная погода. Ветер 5-10 м/с.

На востоке днем от +26 до +28, ночью +10... +14, облачно. Ветер 5-10 м/с, без осадков.

В южных областях днем будет теплее всего, от +28 до +31, ночью похолодает до +16 градусов. Здесь будет также облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с.

В центральном регионе страны днем +26... +28, ночью от +13 до +17 градусов. Облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с.

Что касается Киева, то тут метеорологи прогнозируют днем дождь с грозой. Воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура опустится до +15. Ветер 5-10 м/с.

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что сегодня в большинстве областях Украины будет сухо, а жителям западных, Винницкой и Житомирской областей следует быть готовыми к кратковременным грозовым дождям.

Также метеоролог прогнозировала, что сегодня вечером будет держаться прохладная погода.