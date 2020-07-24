В Острожской психиатрической больнице Ровенской области коронавирус подтвердили у десяти пациентов и двух медсестер.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главного санитарного врача области Романа Сафонова.

"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники - амбулаторно, а больные - изолированно. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал".

Сейчас в Острожской психиатрической больнице находится около 250 пациентов и 400 человек персонала.

Напомним, ранее вспышка коронавируса была обнаружена в Здолбуновском доме престарелых. Всего в заведении коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 сотрудников и 17 подопечных. 72-летняя пациентка скончалась в больнице.

Также мы писали про вспышку Сovid-19 на ферме в Польше, где коронавирусом заразились два десятка украинских заробитчан.

Также "Страна" писала о том, как в мае в Молдове вспышка коронавируса в интернате для психически больных привела к новому рекорду по числу зараженных.