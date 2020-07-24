Одесский филиал предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) обратился с письмом к губернатору Одесской области Максиму Куцему. В нем сотрудники порта просят признать положение с танкером "Делфи" техногенной катастрофой.

Скан послания опубликовал в своем Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, сегодня в 13:00 сегодня началась операция по поднятию танкера, организованная судовладельцем. Однако с 27 июля операция переходит под контроль АМПУ.

Не дожидаясь этой даты, ведомство Крилия согласовало с главой ОГА в Одесской области Куцым проведение в воскресенье комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Она должна определить ситуацию как техногенную катастрофу, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять времени на бюрократические проволочки.

"С изменением исполнителя изменится и подход. Все настроены быстро убрать этот металлический лом с городского пляжа". - написал министр.

Затем он добавил, что о проведении тендера в октябре, как начали писать отдельные СМИ, даже мысли не допускается.

Напомним, сорвавшийся с якоря "Делфи" прибило к одесскому пляжу еще в ноября прошлого года.

Сегодня его владелец предпринял попытку (уже не первую) поднять судно, но во время начала работ из танкера произошло вытекание нефти.