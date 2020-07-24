Жовтневый суд Кривого Рога приговорил местного жителя Александра Михалевича, который известен в городе как "рикша Саша", к пяти годам тюрьмы после двухлетнего слушания.

Об этом сообщает "Первый Городской" в пятницу, 24 июля.

Как отмечается, "рикша Саша" является одним из самых известных жителей Кривого Рога. Каждый день он брал в руки свою двухколесную тележку и перевозил на ней тяжелые грузы по всему городу, используя исключительно собственную физическую силу. Так продолжалось уже 5 лет.

Летом 2018 года, вечером, Александр шел по улице Эдуарда Фукса с тележкой когда компания молодых людей стала издеваться и всячески оскорблять его. Один из нападавших начал пинать тележку. Не выдержав этого, парень, имеющий инвалидность, схватил нож и, чтобы защитить себя, несколько раз ударил им обидчика.

Сообщается, что полученные ранения не могли привести к смерти или серьезным увечьям. Тем не менее суд обвинил Михалевича в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Ранее мужчина не был судим, а также активно сотрудничал со следствием и не скрывал своей вины

Как написал в Facebook один из руководителей интернет-сайта "Первый Криворожский" Олег Горовой: "Закон суров, но это закон. Говорит латинская пословица. Но закон ли это? Если на тебя нападает толпа подвыпивших парней и обороняясь, одному из них ты наносишь ранения… тебе дают 5 лет тюрьмы… Если ты на белоснежно-белом "Порш Каен" сбиваешь на пешеходном переходе человека — условный срок (если дадут)"

Не помогла подсудимому и бесплатная помощь известного в городе адвоката Максима Гореликова, о которой также сообщил он.

В следующем посте Горовой добавляет: "Ещё неделю назад прокурор не настаивал на реальном сроке, но потом внезапно изменил своё решение. Судья просто поддержал просьбу прокурора".

Стоит отметить, что решение суда еще не вступило в силу, поэтому Михалевич и его адвокат еще могут подать апелляцию.

Напомним, ранее киевского копа, который зимой в нетрезвом виде напал на 12-летнюю школьницу и отобрал ее телефон, осудили на три года.

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