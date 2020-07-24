Правоохранители позволили уйти полтавскому террористу-угонщику Роману Скрипнику по решению полковника Виталия Шияна, который был в заложниках у преступника. Это был самый оптимальный вариант, чтобы злоумышленник не подорвал гранату.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в интервью "Громадському".

По словам Шевченко, решение о том, отпустить преступника или нейтрализовать в машине по пути в Киев, принимал лично полковник Виталий Шиян, который находился вместе с террористом в одном автомобиле. По словам Шевченко, полковник выбрал самый оптимальный вариант.

"Скрипнику не дали убежать - ему дали попробовать исчезнуть, но на то была причина - у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату", - сказал спикер МВД.

Сейчас преступника ищут около села Большой Байрак в Полтавской области, территорию поиска террориста-угонщика значительно расширили. Известно, что диапазон поиска составляет несколько сотен гектаров полей и лесополос, расположенных поблизости.

Напомним, Романа Скрипник 23 июля пытался похитить авто, после чего взял в заложники полковника Национальной полиции Виталия Шияна и скрылся в Полтавской области. Своего заложника террорист отпустил невредимым. Главным требованием полтавского террориста стало не сажать его в тюрьму, поскольку на его счету целый ряд судимостей за кражи, мошенничество и хранение наркотиков.