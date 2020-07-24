Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сократила программу полетов в европейские страны в связи с продлением запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны третьими странами.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба авиакомпании.

"На период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE) и Кишинев (KIV)", - говорится в сообщении.

Также уменьшается частота рейсов. Так, один раз в неделю самолеты будут летать по следующим маршрутам.

Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

(NCE) - Киев - оборотный рейс каждую субботу; Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

(FCO) - Киев - оборотный рейс каждую субботу; Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждое воскресенье;

(MXP) - Киев - оборотный рейс каждое воскресенье; Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

(NAP) - Киев - оборотный рейс каждую субботу; Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс по понедельникам;

(MUC) - Киев - оборотный рейс по понедельникам; Киев - Мадрид (MAD) - Киев - оборотный рейс по пятницам;

(MAD) - Киев - оборотный рейс по пятницам; Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс каждую субботу.

Что касается внутренних рейсов, то они будут осуществляться из Киева в Одессу, Херсон и Львов.

Так, в Херсон можно будет летать по средам, пятницам и воскресеньям. Обратно в Киев можно вернуться в понедельник, четверг и субботу. Из столицы в Одессу можно добраться каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Рейс Киев - Львов - Киев будет выполняться, начиная с 21 августа по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье. Также авиакомпания планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

Напомним, недавно в МАУ поделились расписанием полетов на август.

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