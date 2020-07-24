МАУ отменила часть рейсов из-за продления запрета на полеты в Европу
Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сократила программу полетов в европейские страны в связи с продлением запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны третьими странами.
Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба авиакомпании.
"На период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE) и Кишинев (KIV)", - говорится в сообщении.
Также уменьшается частота рейсов. Так, один раз в неделю самолеты будут летать по следующим маршрутам.
- Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;
- Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;
- Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждое воскресенье;
- Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;
- Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс по понедельникам;
- Киев - Мадрид (MAD) - Киев - оборотный рейс по пятницам;
- Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс каждую субботу.
Что касается внутренних рейсов, то они будут осуществляться из Киева в Одессу, Херсон и Львов.
Так, в Херсон можно будет летать по средам, пятницам и воскресеньям. Обратно в Киев можно вернуться в понедельник, четверг и субботу. Из столицы в Одессу можно добраться каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Рейс Киев - Львов - Киев будет выполняться, начиная с 21 августа по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье. Также авиакомпания планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.
Напомним, недавно в МАУ поделились расписанием полетов на август.
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