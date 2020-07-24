В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3917, которым предлагается ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине и наказывать нарушителей от 17 тысяч грн. до 136 тысяч гривень (если это должностные лица).

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Раде 22 июля.

Инициаторами проекта закона выступили народные депутаты от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис.

В пояснительной записке предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2 - пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека.

За пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма предлагается минимальный штраф в размере 17 тыс. гривен для граждан (1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), для юридических лиц - в размере 51 тыс. гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

За публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, предлагается налагать штраф в размере 85 тыс. гривен (5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

А за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма служебным или должностным лицом, а также зf содействие такой пропаганде предлагается налагать штраф в размере 136 тыс. гривен (8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщала "Страна", в конце 2019 года депутаты горсовета Ровно запретили проведение маршей равенства в городе. Также мы писали, что в Черновцах местные власти запретили на территории города проведение любых ЛГБТ-мероприятий. Петицию ранее поддержали более 250 жителей города.