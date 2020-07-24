Полиция освободила мужчину, которого похитили в Харьковской области и требовали выкуп в 20 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 24 июля.

"Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает. Трое участников группы задержаны, им планируют вручить уведомления о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Преступник приехал в дом 39-летнего мужчины и потребовал у него несуществующий долг. Потерпевший отказался передать деньги вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не имел. Ему сначала угрожали избиением, а потом схватили, посадили в авто и повезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сообщили о выкупе в 20 тысяч долларов.

В спецоперации по освобождению участвовали бойцы КОРДа, так как преступники были вооружены и угрожали отцу потерпевшего. Во время передачи выкупа вымогателей задержали.

"Известно, что все три фигуранта – участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления. Три фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски", - добавили в министерстве.

Задержанным будут вручены подозрения в совершении преступлений, предусмотренные статьями о вымогательстве и незаконном лишении свободы или похищении человека. Им грозит до семи лет тюрьмы.

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