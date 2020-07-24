В Новоайдарском районе Луганской области, где недавно был потушен масштабный пожар, снова возникло возгорание. Травяной настил в регионе охвачен огнем.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, пожар возник неподалеку от населенного пункта Трехизбенка. В 15:57 возгорание было локализовано.

"К тушению привлечены 16 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля в Луганской области возник масштабный лесной пожар. Огонь тогда подобрался к селам региона, к его тушению ГСЧС задействовало более 350 пожарных. Ликвидация пожара осложнилась сильным ветром, который активно разносил огонь по площади лесных массивов. При пожаре погибли 5 человек.

А вчера пожар вспыхнул на стихийной свалке в Белогородке под Киевом. Задымленность распространилась даже на соседние населенные пункты. Примечательно, что государственная экологическая инспекция хотела нагрянуть на эту свалку с проверкой в понедельник, 27 июля.