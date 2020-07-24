Местные выборы в Украине, которые Верховная Рада назначила на 25 октября, будут проходить по новому Избирательному кодексу. Более того, они пройдут на новой территориальной основе. Избирателям стоит подготовиться к ряду нововведений.

Об этом со ссылкой на члена Центризбиркома Сергея Постивия сообщает пресс-служба ЦИК.

Особенностями местных выборов-2020 будет:

организация на новой территориальной основе;

в год проведения очередных местных выборов будут проведены первые местные выборы в тергромады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

депутатов местных советов будут избирать по новым избирательным системам;

местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты - среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.

При этом применяемая избирательная система будет зависеть от количества избирателей в теробщине. Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин с количеством избирателей в 10 000) будут выбирать по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины. В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

Депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более) будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ, совпадающий с территорией соответствующей Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, селе, поселке согласно административно-территориальному устройству или территории городской, сельской, поселковой территориальной общины.

Также по новым правилам вводится новая система выдвижения кандидатов в депутаты - единого и территориальных избирательных списков.

Напомним, ранее "Страна" уже подробно описывала, по каким правилам пройдут местные выборы в Украине.

Также мы сообщали о том, как Рада поменяла Избирательный кодекс перед местными выборами.