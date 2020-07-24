Популярная российская певица Юлия Зиверт не выступит с концертами в Киеве. Причиной отмены выступлений стал не карантин, а "политические преграды".

Об этом сообщает развлекательный центр "Osocor Residence" в Facebook.

"К большому сожалению концерт Zivert в "Osocor Residence" не состоится. Мы сделали все возможное и невозможное, однако, учитывая некоторые политические преграды, событие все же пришлось отменить", - говорится в сообщении Центра.

Организаторы концерта также добавили, что готовят для посетителей новые вечеринки, а купленные на концерт билеты можно обменять.

Ранее в Instagram певицы Zivert появился пост в котором она извинялась перед украинскими фанатами за то, что не может приехать в Украину по причине закрытых границ и карантина по коронавирусу.

"Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённый срок", - писала она. В частности, речь шла о концертах в Киеве и Одессе.

Известно, что Юлия Зиверт ранее выступала в аннексирована Крыму. В десятке самых ярких хитов Юлии Зиверт - "Life", "Credo", "Зелёные Волны", "Beverly Hills", "Ещё Хочу", "Двусмысленно", "Сияй", "Fly", "Бродяга-дождь" и "Безболезненно".

Как сообщала "Страна", СБУ аналогичным образом отреагировали на анонс концертов рэпера Гуфа в Украине.

Напомним, в связи с карантином Одесский кинофестиваль-2020 впервые пройдет в онлайн-формате.