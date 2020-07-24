Родственники волонтера Алексея Кучапина, который был найден мертвым в съемной квартире в Киеве, согласны с официальной версией следствия о том, что это была естественная смерть.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил Игорь Шемигон, диякон лютеранской церкви, прихожанином которой был волонтер. Шемигон дружил и работал вместе с Кучапиным в "Доме милосердия".

По словам Игоря Шемигона, у Кучапина долгое время были проблемы со здоровьем, которые могли привести к смерти.

"У Леши были серьезные проблемы со здоровьем - больное сердце. Он постоянно пил таблетки, задыхался", - сообщил "Стране" Шемигон. И добавил, что если вначале друзья и родные Кучапина рассматривали вероятность того, что его могли убить, то сейчас склоняются к естественным причинам смерти.

И фотографии окровавленного дивана, которые появились в сети, не убедили друзей Алексея Кучапина в том, что его могли убить.

"Когда он пропал, у нас было несколько гипотез, которые все исследовали: либо его убили, либо самоубийство, либо природная смерть. Других вариантов нет. В конце концов, тело Леши нашлось в квартире спустя длительное время. Оно пролежало на жаре 5 дней. Когда его нашли, тело уже гнило и разлагалось. У меня жена врач, и я знаю, что за 5 дней, пока тело лежало на жаре, возможны такие изменения. Мы встречались с хозяином квартиры, который возвращал личные вещи Леши. Он видел разложенное тело. Когда его заворачивали в мешок, сложно было его держать и нести так, чтобы оно не распадалось. И ничего удивительного, что вся жидкость из организма, вся кровь просто стекла на диван, на котором он лежал. Я не удивился, что диван весь... в Леше. Треть Леши вытекла на диван", - рассказал Игорь Шемигон жуткие подробности о кончине Алексея Кучапина.

Кроме того, родные Алексея сегодня были в морге и ознакомились с запиской, которую написал волонтер.

"В записке - извинения и прощание. Это еще одно косвенное доказательство того, что его не убивали", - добавил Шемигон.

И заявил, что в версию о самоубийстве тоже не верит, так как Алексей был глубоко верующим человеком.

"Записка - это просто прощание. Мы не хотим сейчас искать несуществующих убийц Леши, которых, на наш взгляд, нет. Наша официальная версия - это естественная смерть. Мы ждем окончания следствия и доверяем следователям", - уточнил Игорь Шемигон.

Супруга Алексея, Елена, осталась одна с грудным ребенком - она родила 6 июля. Спустя две недели Кучапин исчез, а позже был найден мертвым.

Напомним, 21 июля стало известно, что волонтер Кучапин исчез по пути из Киева в Днепр. Знакомым он сказал, что поедет на BlaBlaCar. На следующий день в Киеве на съемной квартире обнаружили его тело.

Позже сообщалось, что в квартире с телом руководителя "Дома милосердия" полиция нашла таблетки и записку.