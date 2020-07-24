Экс-нардеп Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, выпустил новый ролик. В нем он рассказал о том, что целью захвата власти во время Майдана был контроль над денежными потоками. Для этого лидеры оппозиции устранили от постов действующих президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Причиной, по которой он выпускает данные видео, Жвания назвал страх за свою безопасность, потому что "такие люди, как Порошенко, могут запросто устранить его". Также Жвания просит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову вызвать его на допросы.

Полный текст обращения Давида Жвании, которое он опубликовал в пятницу, 24 июля:

Друзья, в своем прошлом видео я назвал Майдан государственным переворотом. Сегодня я хочу объяснить, почему я так говорю. Я с уважением отношусь к тем людям, которые тогда были на Майдане. Они отстаивали свои убеждения – это заслуживает уважения.

Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы – это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции.

Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью и денежными потоками, то уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его. Однако, перед тем как устранить Януковича, нам было нужно решить одну проблему.

Согласно действующей тогда Конституции 1996 года, в случае бегства Януковича руководителем государства стал бы премьер Николай Азаров. Это нас не устраивало. Поэтому мы на Майдане подняли тему перехода с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму правления. Возврат к Конституции 2004 года нам был нужен только лишь для того, чтобы глава Верховной Рады мог до выборов выполнять функции главы государства. Однако мы не были уверены, что этот переход удастся осуществить, потому мы приняли решение давить на Азарова и сначала устранить его.

По поручению Порошенко и других соучастников я лично давил на Азарова с целью вынудить его подать в отставку. Я ходил к нему на встречу, организатором которой был Сиротин Владимир Геннадиевич. Он также на ней присутствовал. Нам удалось запугать и сломать Азарова, и он подал в отставку. После отставки Азарова нам был открыт путь к захвату власти, поскольку мы были уверены, что сможем контролировать Раду в случае бегства президента. Именно после отставки Азарова мы уже перестали считаться с Януковичем и вести какие-либо переговоры. Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось. Я понимаю, что то, что мы тогда сделали, – преступление.

Я обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов дать показания против себя, против Петра Порошенко, против Арсения Яценюка, против Александра Турчинова, против Виталия Кличко. Единственное мое условие – я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди, как Порошенко, легко могут заказать устранить меня.

Госпожа генеральный прокурор – вызывайте меня на допрос. Я расскажу про то, как мы с Петром Порошенко совершили государственный переворот, а также ряд других преступлений. Друзья, я чувствую свою долю вины за то, что произошло со страной. Я был одним из тех, кто сделал Порошенко президентом. Поэтому я буду и дальше рассказывать вам правду об этом человеке.

Видео: YouTube/ Правда Давида Жвании

Напомним, в предыдущем видео Жвания рассказал, что на предстоящих местных выборах экс-президент Петр Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева.

Также бывший нардеп заявил, что за поддержку кандидатуры Порошенко на выборах президента в 2019 году со стороны Евросоюза экс-глава государства через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал европейским чиновникам взятку в размере 5 миллионов евро.