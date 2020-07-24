Украина может до конца 2020 года подписать с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о получения почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

После разговора Владимир Зеленский выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.

"Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - сказал Зеленский.

Также мы писали, что ЕБРР выделяет странам, где он работает, 1 миллиард евро на ликвидацию последствий коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что МВФ, ВБ и ЕБРР, по словам Зеленского, подтвердили готовность дать деньги Украине.