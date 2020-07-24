Похороны найденного мертвым волонтера, руководителя благотворительной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина пройдут завтра в Киеве.

Об этом "Стране рассказал Игорь Шемигон, диякон лютеранской церкви, прихожанином которой был Алексей Кучапин.

"Прощание с Кучапиным состоится завтра, 25 июля, в 10 утра. В Лютеранской церкви Святой Екатерины, по адресу Лютеранская, 22", - заявил священник.

Напомним, 21 июля мы сообщали, что в Киеве пропал без вести руководитель общественной организации "Дом милосердия" Алексей Кучапин. Последний раз на связь он выходил 16 июля: тогда он рассказал, что едет из столицы в Днепр и намерен воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

На следующий день стало известно, что Кучапин был найден мертвым в своей съемной квартире в Киеве. В Деснянском управлении полиции Киева тогда заявили, что волонтер с вероятностью в 90% умер естественной смертью. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей волонтера, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку.