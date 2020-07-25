Первый замглавы МИДа Эмине Джапарова, которая ранее занимала пост заместителя министра информационной политики Юрия Стеця, сообщило, что министерство разработало "стратегию деоккупации Крыма". По ее словам, на данный момент он непубличный, и является частью большой стратегии деоккупации полуострова.

Об этом она сообщила в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".

По словам Джапаровой, "стратегию деоккупации Крыма" уже разработали, но документ пока не придают огласке. "Стратегически, мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма. Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова.

Она добавила, что украинские власти планируют создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. "Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, ведь на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", это и "Минский формат", то есть у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она ​​достаточно фрагментарна и спорадическая. Что-то происходит, тогда есть какое-то заявление, реакция. Мы же понимаем, что главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация прилагает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество", - констатировала чиновница.

Уточним, что Джапарова - бывшая журналистка, работавшая на канале ATR и создававшая проекты для радио "Свобода", с 2016 по 2019 годы Джапарова работала на должности первого заместителя министра информационной политики Юрия Стеця. После увольнения баллотировалась в Верховную Раду от партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Напомним, год назад Владимир Зеленский и депутат от Порошенко открыли в Анкаре офис крымскотатарской диаспоры.

"Страна" также писала, что Зеленский во время встречи с Мустафой Джемилевым заявил, что готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии.