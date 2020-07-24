В Одесской области скончался от малярии 27-летний украинский моряк, который недавно вернулся из Африки.

Об этом во время брифинга в пятницу, 24 июля, сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, передает usionline.

"На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, заболевший на судне и снятый с него 16 июля из-за это заболевания", — заявил он.

Как рассказал санврач, мужчина заразился малярией в ЮАР, но не стал принимать противомалярийных препаратов.

Всего с начала 2020 года в регионе зафиксировали три завозных случая малярии.

Малярия — смертельно опасное заболевание, которое вызывается протозойными паразитами рода плазмодиев, которые передаются человеку при укусе инфицированными комарами рода Anopheles. 80−90% случаев смерти от малярии происходят из-за тропической малярии, вызываемой Plasmodium falciparum. Малярия трудно поддается лечению. Заболевание сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в мышцах.

Напомним, студент после путешествия завез в Украину малярию, которая ждала с осени.

Также мы писали, что пока в Африке борются с коронавирусом, там могут умереть почти 800 тысяч человек от малярии.