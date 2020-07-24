23 июля под Киевом произошел пожар в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Антикоррупционер заявил, что был совершен умышленный поджог, но квалифицировать его нужно, не как умышленное повреждение имущества, а по более серьезной статье, ведь в доме были его родители и все могло окончиться хуже.

Полиция же открыла уголовное дело по факту поджога, но рассматривает и версию о коротком замыкании.

По поводу пожара уже выразили обеспокоенность президент Владимир Зеленский и посольство США, которые связывают это с давлением на активистов в Украине.

Разбирались, что происходит вокруг пожара в доме Виталия Шабунина, который несколько лет назад стал объектом скандала.

Поджог или замыкание?

23 июля Виталий Шабунин сообщил, что ночью неизвестные подожгли его дом, в районе метро Славутич. Во время пожара дома были только родители, которые успели выбежать. По словам антикоррупционера, соседка слышала звук взрыва и увидела, как вспыхнул вход.

"Специально для аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения" - написал Виталий Шабунин, намекая, что виной ЧП не бытовой взрыв газа.

В Киеве сгорел дом Виталия Шабунина. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Во внутренней справке полиции, которая оказалась в распоряжении "Страны", говорится, что сообщение о возгорании одноэтажного дома на территории Садового общества "Злагода" (Гнединской сельсовета Бориспольского района Киевской области) на линии "102" получили рано утром 23 июля - в 04:26.

В документе, предназначенном, повторимся, для внутреннего пользования, говорится, что во время осмотра дома взрывные устройства или их остатки обнаружены не были.

По итогу правоохранители рассматривают две версии пожара.

По предварительной версии сотрудников ГосЧС, источником возникновения пожара могло стать короткое замыкание - мимо деревянного порога дома проходили провода электроснабжения.

Еще одна версия прорабатывает умышленный поджог, связанный с профессиональной деятельностью Виталия Шабунина. Именно по ней и было открыто дело. Но сам Виталий Шабунин с такой квалификацией не согласен.

"Поджог ночью дома, в котором спят люди, - это не о повреждении имущества. Слава Богу, что соседка не спала в 2:30 ночи, что детей не было дома, что отец вовремя перекрыл подачу газа в дом. Все могло закончиться гораздо хуже" - написал он.

Также глава "Центра противодействия коррупции" обнародовал фото после пожара, сделанные внутри дома.

"Внутри дома все еще хуже, чем снаружи. Для жизни он непригоден" - написал Виталий Шабунин и добавил, что дом не был застрахован, поскольку до этого не дошли руки.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Что заявили Зеленский и посольство США

На поджог дома главы "Центра противодействия коррупции" отреагировал президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление появилось на его странице в Facebook.

"Буду очень откровенным. Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие", - говорится в сообщении президента. То есть он придерживается версии о поджоге.

Он добавил, что лично его это "волнует и расстраивает".

"Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов. Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья" - говорится в сообщении на официальной странице президента.

Зеленский сообщил, что ждет оперативных и профессиональных ответов от правоохранительных органов: "Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам... Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантного отношения к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно".

Еще раньше посольство США также заявило о беспокойстве из-за нападений на активистов.

"Мы обеспокоены недавними подозрительными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и представителей гражданского общества. Призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных. В благополучном демократическом обществе граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Скриншот twitter.com/usembassykyiv

Отметим, что до сих пор ни посольство, ни президент Зеленский не реагировали на другие нападения. Например, на избиения активистов "Партии Шария", или же на нападения на офисы "Оппозиционной платформы За жизнь" и на отдельных депутатов от этой политсилы.

Посольство США (а вслед за ним и президент Украины) сделали заявление только после пожара в доме Шабунина, который, как известно, имеет тесные связи с американскими структурами.

Это уже породило многочисленные комментарии о двойных стандартах в отношении насилия в отношении активистов у украинской власти, которая не замечает одних нападений и тут же оперативно реагирует на другие.

Скандал с домом Шабунина

В 2016 году вокруг дома Виталия Шабунина разгорелся скандал. Председателя "Центра противодействия коррупции" обвинили в сомнительном приобретении дома под Киевом. Особняк стоил 250 тысяч долларов при доходе Шабунина в 1500 долларов в месяц.

Впоследствии он показал дом изданию "Новое время" и рассказал, что на самом деле дом стоит 85 тысяч долларов, а деньги на него он получил от продажи старой квартиры, а также занял у родителей.

Скандал разгорелся после того, как активисты "Автомайдана" опубликовали ролик, на котором показали участок земли в Бориспольском районе Киевской области, приобретенный Шабуниным в 2014 году. Активисты обратили внимание, что этот участок не внесен в электронную декларацию.

Указанный дом, площадью 122 кв метра, появился в декларации антикоррупционера в 2016 году. Он, а также участок земли зарегистрирован на Виталия Шабунина и его супругу (ранее дом и земля были оформлены только на супругу - Ред.). Стоимость садового дома, указанная в декларации, 2 034 420 грн, стоимость участка - 292 528 грн.

До 2016 года в декларации антикоррупционера была указана квартира в Киеве площадью 44 кв м, принадлежащая его супруге. С 2017 года данной недвижимости в декларации нет, зато в 2016 указан доход от продажи недвижимости - 839 385 грн.

Сам Виталий Шабунин заявлял, что шум вокруг его дома - это часть дискредитации его и "Центра противодействия коррупции". По его словам, за этим стоит экс-нардеп Николай Мартыненко.

Кто такой Виталий Шабунин

"Центр противодействия коррупции" был основан в 2012 году. Среди основных источников финансирования - правительство США, правительство стран ЕС, частные международные фонды и благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц.

Причем пожертвования очень немалые.

Всего за время существования Центр освоил почти три миллиона долларов (2 922 651). Крупнейшим донором являются структуры американского миллиардера Джорджа Сороса - фонд "Возрождение" и "Открытое общество", которые совокупно потратили на ЦПК 650 тысяч долларов. Одним из доноров является напрямую посольство США в Украине.

Наиболее известные представители ЦПК - это Виталий Шабунин и Дарья Каленюк, которая ведет программу "Схемы" на "Радио Свобода". Также выходцами из ЦПК являются нардеп от "Голоса" Александра Устинова, а также нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

С Шабуниным связан ряд скандалов. Главный из которых - подозрение в расхищении средств правительства США, направленных на реформу Генпрокуратуры.

Также недавно нардеп Андрей Деркач обвинил Шабунина и его коллегу Дмитрия Шерембея в присвоении части 142 миллионов долларов на лечение больных СПИДом, которые выделялись также на грантовой основе (детальнее об этой и других историях мы рассказывали в материале Почему полиция открыла дело на антикоррупционера Шабунина).

О Шабунине вспоминал в своих расследованиях и советник Трампа Джулиани.

Также Виталий Шабунин фигурировал в признаниях генпрокурора Юрия Луценко, который утверждал, что посол США Мари Йованович требовала не привлекать антикоррупционных активистов к ответственности.

Сам Шабунин все обвинения отвергает и считает их местью за свою антикоррупционную деятельность.