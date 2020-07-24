Президент США Дональд Трамп возмутился фактом смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

Об этом он заявил в ходе встречи с архиепископом Константинопольской православной церкви в Америке Элпидофором, сообщает греческое издание AMNA.

Сообщается, что Трамп выглядел крайне раздраженным из-за новостей о соборе. По его словам, турецкие власти нарушают свободу религиозных меньшинств в стране.

"Он объявил себя помощником и сторонником... эллинизма и подчеркнул, что немедленно приступит к необходимым вмешательствам", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 июля Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Вместе с тем соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

После того как собор получил статус мечети, там станут круглосуточно читать Коран, а также ежедневно совершать пять намазов, положенных по канонам ислама. Мы писали о том, что как в соборе Святой Софии сегодня проходит первый за 86 лет намаз.