Экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало, которому отказали в регистрации кандидатом, выехал из страны и вывез с собой детей. Политика якобы хотели задержать, а его жену - лишить родительских прав.

Об этом супруга бывшего конкурента Александра Лукашенко Вероника Цепкало рассказала изданию TUT.BY. Сама женщина из страны не выезжала и остается в Беларуси, ее муж с детьми выехал в РФ.

По ее словам, им сообщили, что Цепкало хотят задержать по надуманным обстоятельствам.

"Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы решили, что мы вывозим Валерия и детей из территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность", - сказала она.

Напомним, еще одна конкурентка Лукашенко на выборах - Анна Тихановская - хочет 7 лет для президента и разрыва Союзного договора с Россией. Женщина также заявляла, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко предложил запретить не служившим в армии претендовать на пост президента.