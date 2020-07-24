ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,3% абитуриентов
Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе сдали 91,7% абитуриентов, а по истории Украины - 86,8% соискателей высшего образования.
Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, что соответствует 22 тестовым баллам, по истории Украины - 25, по иностранным языкам - 17, по биологии - 22. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлен адаптивный порог, который соответствует 15 баллам", - говорится в сообщении.
Так, от общего количества абитуриентов, сдавших ВНО, порог "сдал/не сдал" преодолели:
- по украинскому языку и литературе - 91,7%
- по истории Украины - 86,8%
- по английскому языку - 92,7%
- по испанскому языку - 88,7%
- по немецкому языку - 88,6%
- по французскому языку - 92,2%
- по биологии - 94,5%
- по математике сдали 87%
- по физике - 92%
Напомним, что сегодня началась дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания. Сегодня абитуриенты сдают физику.
Ранее мы писали, что основная сессия ВНО завершилась тестированием по химии.