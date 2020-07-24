В пятницу, 25 июля, в большинстве областях Украины будет сухо, а жителям западных, Винницкой и Житомирской областей следует быть готовыми к кратковременным грозовым дождям.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра погоду в Украине продолжит формировать антициклон. Именно поэтому в западных регионах страны в пятницу ожидаются кратковременные дожди с грозами. А в субботу там могут пройти и ливни. Но в большинстве областей все-таки будет сухо и тепло.

Температура воздуха на выходных ожидается высокой +25...+30 градусов. На юге будет жарче - +27...+33.

В Киеве в субботу будет без существенных осадков, но завтра вечером и в воскресенье ожидается дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до + 26...+29 градусов.

"Все же бросьте в сумку зонт, вечером наденьте что-то с длинным рукавом", - добавила синоптик.





Напомним, сегодня по всей стране будет сухая погода, однако в центральных областях, северо-восточном регионе страны, на Прикарпатье и в Одесской области пройдут дожди с грозами.