Немецкие ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние более 8 метров. Ранее считалось, что максимальное распространение Covid-19 составляет 4 метра.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

Как отмечается, новое открытие опровергает первоначальные исследования, которые предполагали, что коронавирус может преодолеть только четыре метра от источника распространения инфекции.

Так, ученые из немецкого Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца заинтересовались случаем массового заражения людей на мясоперерабатывающем заводе в городе Тонни, Германия. К маю 2020 года в цеху уже изменили формат работы - между сотрудниками установили дистанцию. Она была больше восьми метров. Это даже больше, чем советует ВОЗ - "держите расстояние в 1,5 метра".

Однако немцы на предприятии все равно заразились. По мнению ученых, передача произошла именно на заводе, а не вне его. айден и источник, кто заразился первым.

"Основная передача произошла в зоне резания скота, где воздух циркулирует и охлаждается до десяти градусов Цельсия",- сказано в исследовании.

В итоге, у всех зараженных работников завода была новая комбинация Covid-19 из восьми мутаций, которая ранее не наблюдалась.

Ученые считают, что на вирус способен благополучно преодолевать расстояние и больше 8 метров. Но есть условия - низкая температура (в Пекине вообще вирус нашли в замороженной рыбе, так что холод коронавирусу очень даже подходит) и включенный кондиционер.

Напомним, ранее ученые США обнаружили устойчивые к коронавирусу антитела.

Также сообщалось, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.