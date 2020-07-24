Экс-секретарь СНБО и глава штаба "Евросолидарности" Александр Турчинов заявил, что в случае, если президент Владимир Зеленский примет решения наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Об этом Турчинов сказал в интервью "Цензор.Нет".

По его словам, в начале 2014 года российские войска, которые находились в Крыму, прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли РФ на законных основаниях иметь на полуострове свою армию. Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления украинских Вооруженных сил стратегические партнеры Киева отмежевались бы от конфликта и объявили бы о виновности обеих сторон.

Александр Турчинов заявляет, что после аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, поэтому сейчас Зеленский не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по "защите страны от агрессии и освобождения Крыма".

"Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать - я буду в первых рядах штурмового батальона", - сказал Турчинов.

Напомним, в прошлом году ГБР начало расследование дела о сдаче Крыма и госизмене Яценюка, Турчинова, Луценко и других.

Также мы подробно описывали карьеру Александра Турчинова, который возглавил страну в качестве и.о. президента, когда Верховная Рада после боев в центре Киева в феврале 2014 года признала "самоустранившимся" президента Виктора Януковича. Во время недолгого правления Турчинова Украина потеряла Крым и начался вооруженный конфликт на Донбассе.