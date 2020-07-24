По состоянию на пятницу, 24 июля, критериям для ослабления карантина в Украине не соответствуют шесть областей. В списке снова оказалась Винницкая область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, критериям для ослабления карантина не соответствуют следующие регионы:

Винницкая область

Волынская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Львовская область

Тернопольская область

В сравнении с предыдущим днем из списка вышла Черниговская область.

По информации ведомства, в Винницкой области опять превышена динамика распространения коронавируса - на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%. Этот же критерий превышен и в Тернопольской области.

Кроме того, в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления случаев COVID-19. А в Закарпатской занято 65,48% больничных коек при норме менее 50%.

Напомним, по данным на утро 24 июля, в Украине за сутки еще 972 человека заразилось Covid-19.

Как сообщалось, сегодня в Украине был установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом.