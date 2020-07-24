Винницкая область снова в "красном" списке смягчения карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на пятницу, 24 июля, критериям для ослабления карантина в Украине не соответствуют шесть областей. В списке снова оказалась Винницкая область. 

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. 

Так, критериям для ослабления карантина не соответствуют следующие регионы: 

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Львовская область
  • Тернопольская область 

В сравнении с предыдущим днем из списка вышла Черниговская область.

По информации ведомства, в Винницкой области опять превышена динамика распространения коронавируса - на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%. Этот же критерий превышен и в Тернопольской области.

Кроме того, в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления случаев COVID-19. А в Закарпатской занято 65,48% больничных коек при норме менее 50%.

Статистика Минздрава

Напомним, по данным на утро 24 июля, в Украине за сутки еще 972 человека заразилось Covid-19.

Как сообщалось, сегодня в Украине был установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом.

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