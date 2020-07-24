В Полтаве 28-летний полицейский получил перелом правой стопы во время операции по задержанию террориста-угонщика Романа Скрипника, которого все еще ищут в Решетиловском и Миргородском районах Полтавской области.

Об этом сообщает сайт полтавской ОГА.

"23 июля в первую городскую клиническую больницу Полтавы с диагнозом: перелом кости правой стопы госпитализирован гражданин Ш. 1992 года рождения, сотрудник Полтавского отдела полиции ГУНП в Полтавской области. Травмы пострадавший получил при исполнении трудовых обязанностей, в результате наезда на него автомобиля. Состояние здоровья мужчины - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что травму полицейский получил во время операции по задержанию Романа Скрипника. В полиции подтвердили факт травмирования своего сотрудника.

Напомним, оказавшийся в заложниках полтавского террориста и позже отпущенный на свободу полковник полиции Виталий Шиян чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности.

Вчера в Полтаве на улице Остапа Вишни 32-летний Роман Скрипник угнал машину, после чего угрожал взорвать себя и своего заложника гранатой.