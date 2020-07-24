Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 44-летнему Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником луцкого террориста Максима Кривоша. Подозреваемый был арестован на 2 месяца с альтернативой внесения залога в 175 760 гривен.

Об этом во вторник, 24 июля, информирует корреспондент "Страны".

Так, суд постановил, что подозреваемый проведет в СИЗО следующие 60 дней - до 18 сентября. Стоит отметить, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры только частично - обвинение настаивало на избрании меры пресечения без права внесения залога. После оглашения решения суда, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

По данным следствия, Михайленко отправлял посылку террористу Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична той, которую правоохранители изъяли при обыске у Михайленко.

"Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... При задержании Кривоша, у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко", - сказал следователь Дмитрий Дорошенко в ходе сегодняшнего заседания.

В свою очередь адвокат подозреваемого Андрей Костяный заявил, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Сам Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении. Он также заявил, что не является пособником Максима Кривоша. Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы писали, что 21 июля в центре Луцка Максим "Плохой" Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам. При этом заложники не пострадали. Вчера суд принял решение арестовать Кривоша на 60 дней без права внесения залога - до 18 сентября.

Напомним, 21 июля в Харькове правоохранители задержали сообщника луцкого террориста с арсеналом оружия. По версии следствия, перед событиями в Луцке Кривош отправил ему почтовую посылку. Во время обыска у иужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны. При этом по словам самого Кривоша, никаких сообщников у него нет.