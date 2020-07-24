Россия возобновит международное сообщение с 1 августа, хотя ранее планировалось в середине июля. Первоначально полеты будут осуществляться из аэропортов трех городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает "Интерфакс", в пятницу, 24 июля.

Так, о возобновлении авиасообщения в РФ рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит ускорить возвращение россиян, застрявших за границей из-за временного ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова добавила, что авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который она возглавляет, ведет работу по расширению списка таких стран, отметила она.

Так с 1 августа можно будет улететь в Лондон. В Турции для россиян будут открыты с 1 августа аэропорты Анкары и Стамбула. С 10 августа - курортных городов Антальи, Бодрума и Даламана. Также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно с Занзибаром.

Кроме того, Голикова рассказала при каких условиях жителям России можно будет летать за границу. По ее словам, путешественники по прибытии в Россию обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. "Россияне могут пройти такой тест уже в РФ", - добавила вице-премьер

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что для аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова отменят ограничения по числу прилетающих пассажиров. "Будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города - не более 200 человек в сутки", - уточнил он.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.