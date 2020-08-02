Сегодня, 2 августа, отмечается Ильин день, в честь пророка. Само-собой свои именины отмечают и все обладатели красивого имени Илья, которое переводится как "верующий".

Илия - это наиболее почитаемый ветхозаветный святой. Соответственно, и праздник у христиан это большой. В славянском фольклоре Илью называют повелителем грома и дождя, он же гарант хорошего урожая и плодородия.

"Страна" рассказывает историю Дня Ильи, традиции этого праздника и народные приметы на 2 августа. Дополнительно мы публикуем молитву святому пророку Илье и раскрываем тайну имени. Еще мы подготовили поздравления и красочные открытки, которыми можно поздравить Илью с днем ангела.

Ильин день в 2020 году - история праздника

Житие Ильи описано в Ветхом Завете. Он жил за 900 лет до рождества Христа в Израильском царстве.

С юных лет мальчик Илия (старинная версия имени) поселился в пустыне. Он соблюдал строгий пост и все время уделял молитве. Господь отправил Илью к тогдашнему царю, который поклонялся богу Солнца, и велел передать, что нужно обращаться к истинному Богу. В противном случае царство настигнет голод. Правитель не послушал пророка Илью, после чего наступила засуха, есть людям стало нечего...

Илия был и чудотворцем - он воскрешал людей. За особую праведность пророк был вознесен живым на небо в огненной колеснице - именно так он чаще всего изображается.

Ильин день - народные приметы 2 августа

Традиционным 2 августа считается, когда идет дождь и гремит гром. Солнечная и ясная погода обычно удивляла наших предков в этот праздник.

Самое главное сегодняшнее суеверие: если идет дождь, под него нужно непременно попасть и промокнуть. Согласно народным приметам, это подарит крепкое здоровье человеку на целый будущий год.

Считается, что с Ильина дня заканчивается лето - ночь уже становится длинной, а вода в водоемах - холодной. В старину говорили: "На Илью до обеда лето, а после обеда - осень". Считалось, что после Ильи насекомые, включая мух и комаров, больше не кусают и впадают в спячку.

Верили, что Илья бросает стрелы в дьявола. То есть в животных или человека, которые погибали в этот день от удара молнии, якобы проникала нечистая сила.

В старину верили: если на Ильин день гремит гром, значит Илья едет на своей небесной колеснице, это считалось хорошим знаком.

Что можно и нельзя делать на Илью

На Ильин день издавна принято ходить в храм, молиться. После этого обычно устраивалось застолье. Люди обедали, выпивали, общались. Приветствовалось на Илью и знакомство - многие холостые люди в этот день обретали свою пару.

Наши предки всегда старались выкроить 2 августа несколько часов, чтобы собрать травы. Считалось, что, будучи сорванными сегодня, они наделяются максимально полезными и целебными свойствами. Из трав, собранных на Илью, на протяжении всего года потом варили чаи, пили их для согрева и от недуга, ними умывались и мыли младенцев.

Самый главный запрет на Ильин день - нельзя купать в открытых водоемах. Бытовало мнение, что на Илью оживала всякая подводная нечисть, которая могла даже утопить купающегося. По этой же причине не ходили и на рыбалку. У наших предков было наблюдение, что после 2 августа вода под открытым небом уже начинала зацветать.

Согласно поверьям, сегодня нечистая сила стремилась проникнуть в дом в виде зверей. Именно поэтому уличных животных в дом не запускали. А домашних - наоборот, не пускали на улицу.

Работать 2 августа в старину категорически запрещалось. Наши предки верили, что, если нарушить это правило, Илья может наслать гнев на всю деревню, залить дождями или наоборот наслать засуху.

О чем молятся Илье пророку

Считается, что к пророку Илье можно обращаться с любым вопросом. Главное - просить и благодарить от всего сердца.

Чаще всего к Илье обращаются жители села - с просьбой о хорошей урожае и дожде. Также у него просят наоборот - прекратить осадки, что более актуально в 2020 году для нашей страны.

Незамужние девушки просят у Ильи, чтобы он помог встретить вторую половинку, и чтобы замужество было удачным. Очень часто у пророка просят здоровья, а также отвести внезапную смерть.

Молитву к святому Илье и акафист мы публикуем ниже. Обратиться к пророку можно как в храме, так и дома. Сегодня такие молитву имеют особую силу.

Молитва и акафист Илье пророку

Значение имени Илья

Илья - это русская версия древнееврейского имени Элияху. Это можно перевести как "Мой Бог – Господь" или "верующий". Если аналог в женском роде - Илина, однако оно менее распространено, чем мужская версия.

У имени Илья есть множество иностранных аналогов. Самые известные из них - Элайдж и Ильяс.

Мальчики и мужчины, которые носят Илья, обычно умны, ироничны и веселы, у них хорошая память. Очень важное свойство у них - умение посмотреть на ситуацию под разными углами.

Илья часто занимает руководящий пост, подчиненные относятся к нему с уважением, со временем начинают воспринимать, как своего учителя. Впрочем, и непосредственно педагогической деятельностью Ильи занимаются часто.

Самое главное в отношениях с женщиной для Ильи - это духовная близость, взаимопонимание. По-простому говоря, - быть на одной волне с любимой.

Поздравления с днем ангела Ильи - в стихах, картинках и открытках

Сегодня непременно нужно поздравить своих знакомых мальчиков и мужчин, которые носят имя Илья. В этом поможет наша подборка разнообразных поздравлений в картинках, открытках, на русской и украинской языках.

Ильюшин праздник отмечаем,

И от всей души желаем:

Богатырского здоровья,

Долголетья и любви,

Жить отчаянно привольно,

Мечты исполни все свои.

Желаю счастья в жизни,

Везде во всем сияй

И другом будь отзывчивым,

Мой дорогой Илья!

Тебя я поздравляю,

Тобой всегда горжусь,

И как всегда, конечно,

Тобой я дорожу!

Ты Илья, а я не Илья.

И завидую, как же иначе!

Но не это хочу сказать я,

У меня есть другая задача.

Я хочу лишь сказать, что ты крут, —

Не страшит никакая опасность.

Я хочу лишь сказать, что ты друг.

Пусть все сложится в жизни прекрасно!

Хай Іллі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

В День Ангела, Ілля, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!