Сегодня, 2 августа, отмечается Ильин день, в честь пророка. Само-собой свои именины отмечают и все обладатели красивого имени Илья, которое переводится как "верующий".
Илия - это наиболее почитаемый ветхозаветный святой. Соответственно, и праздник у христиан это большой. В славянском фольклоре Илью называют повелителем грома и дождя, он же гарант хорошего урожая и плодородия.
"Страна" рассказывает историю Дня Ильи, традиции этого праздника и народные приметы на 2 августа. Дополнительно мы публикуем молитву святому пророку Илье и раскрываем тайну имени. Еще мы подготовили поздравления и красочные открытки, которыми можно поздравить Илью с днем ангела.
Ильин день в 2020 году - история праздника
Житие Ильи описано в Ветхом Завете. Он жил за 900 лет до рождества Христа в Израильском царстве.
С юных лет мальчик Илия (старинная версия имени) поселился в пустыне. Он соблюдал строгий пост и все время уделял молитве. Господь отправил Илью к тогдашнему царю, который поклонялся богу Солнца, и велел передать, что нужно обращаться к истинному Богу. В противном случае царство настигнет голод. Правитель не послушал пророка Илью, после чего наступила засуха, есть людям стало нечего...
Илия был и чудотворцем - он воскрешал людей. За особую праведность пророк был вознесен живым на небо в огненной колеснице - именно так он чаще всего изображается.
Ильин день - народные приметы 2 августа
Традиционным 2 августа считается, когда идет дождь и гремит гром. Солнечная и ясная погода обычно удивляла наших предков в этот праздник.
Самое главное сегодняшнее суеверие: если идет дождь, под него нужно непременно попасть и промокнуть. Согласно народным приметам, это подарит крепкое здоровье человеку на целый будущий год.
Считается, что с Ильина дня заканчивается лето - ночь уже становится длинной, а вода в водоемах - холодной. В старину говорили: "На Илью до обеда лето, а после обеда - осень". Считалось, что после Ильи насекомые, включая мух и комаров, больше не кусают и впадают в спячку.
Верили, что Илья бросает стрелы в дьявола. То есть в животных или человека, которые погибали в этот день от удара молнии, якобы проникала нечистая сила.
В старину верили: если на Ильин день гремит гром, значит Илья едет на своей небесной колеснице, это считалось хорошим знаком.
Что можно и нельзя делать на Илью
На Ильин день издавна принято ходить в храм, молиться. После этого обычно устраивалось застолье. Люди обедали, выпивали, общались. Приветствовалось на Илью и знакомство - многие холостые люди в этот день обретали свою пару.
Наши предки всегда старались выкроить 2 августа несколько часов, чтобы собрать травы. Считалось, что, будучи сорванными сегодня, они наделяются максимально полезными и целебными свойствами. Из трав, собранных на Илью, на протяжении всего года потом варили чаи, пили их для согрева и от недуга, ними умывались и мыли младенцев.
Самый главный запрет на Ильин день - нельзя купать в открытых водоемах. Бытовало мнение, что на Илью оживала всякая подводная нечисть, которая могла даже утопить купающегося. По этой же причине не ходили и на рыбалку. У наших предков было наблюдение, что после 2 августа вода под открытым небом уже начинала зацветать.
Согласно поверьям, сегодня нечистая сила стремилась проникнуть в дом в виде зверей. Именно поэтому уличных животных в дом не запускали. А домашних - наоборот, не пускали на улицу.
Работать 2 августа в старину категорически запрещалось. Наши предки верили, что, если нарушить это правило, Илья может наслать гнев на всю деревню, залить дождями или наоборот наслать засуху.
О чем молятся Илье пророку
Считается, что к пророку Илье можно обращаться с любым вопросом. Главное - просить и благодарить от всего сердца.
Чаще всего к Илье обращаются жители села - с просьбой о хорошей урожае и дожде. Также у него просят наоборот - прекратить осадки, что более актуально в 2020 году для нашей страны.
Незамужние девушки просят у Ильи, чтобы он помог встретить вторую половинку, и чтобы замужество было удачным. Очень часто у пророка просят здоровья, а также отвести внезапную смерть.
Молитву к святому Илье и акафист мы публикуем ниже. Обратиться к пророку можно как в храме, так и дома. Сегодня такие молитву имеют особую силу.
Молитва и акафист Илье пророку
Значение имени Илья
Илья - это русская версия древнееврейского имени Элияху. Это можно перевести как "Мой Бог – Господь" или "верующий". Если аналог в женском роде - Илина, однако оно менее распространено, чем мужская версия.
У имени Илья есть множество иностранных аналогов. Самые известные из них - Элайдж и Ильяс.
Мальчики и мужчины, которые носят Илья, обычно умны, ироничны и веселы, у них хорошая память. Очень важное свойство у них - умение посмотреть на ситуацию под разными углами.
Илья часто занимает руководящий пост, подчиненные относятся к нему с уважением, со временем начинают воспринимать, как своего учителя. Впрочем, и непосредственно педагогической деятельностью Ильи занимаются часто.
Самое главное в отношениях с женщиной для Ильи - это духовная близость, взаимопонимание. По-простому говоря, - быть на одной волне с любимой.
Поздравления с днем ангела Ильи - в стихах, картинках и открытках
Сегодня непременно нужно поздравить своих знакомых мальчиков и мужчин, которые носят имя Илья. В этом поможет наша подборка разнообразных поздравлений в картинках, открытках, на русской и украинской языках.
Ильюшин праздник отмечаем,
И от всей души желаем:
Богатырского здоровья,
Долголетья и любви,
Жить отчаянно привольно,
Мечты исполни все свои.
Желаю счастья в жизни,
Везде во всем сияй
И другом будь отзывчивым,
Мой дорогой Илья!
Тебя я поздравляю,
Тобой всегда горжусь,
И как всегда, конечно,
Тобой я дорожу!
Ты Илья, а я не Илья.
И завидую, как же иначе!
Но не это хочу сказать я,
У меня есть другая задача.
Я хочу лишь сказать, что ты крут, —
Не страшит никакая опасность.
Я хочу лишь сказать, что ты друг.
Пусть все сложится в жизни прекрасно!
Хай Іллі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
Ілля – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
В День Ангела, Ілля, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!