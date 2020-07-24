Группа компаний "Империал Тобакко" оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины рекордный штраф на общую сумму почти 460 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Решение о штрафе для группы компаний Комитет принял еще 10 октября 2019 в рамках дела о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции.

Группа компаний "Империал Тобакко", как и другие фигуранты дела, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск с требованием признать частично недействительным решение АМКУ о наложении на компании штрафов.

В "Империал Тобакко" заявили, что АМКУ, не дожидаясь решения суда первой инстанции, подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложения ареста на счета компаний.

"Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно сообщили комитет о несогласии с решением суда и намерен доказывать свою правоту в суде, тем самым лишив АМКУ юридических оснований блокировать счета компании", - заявила директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина в комментарии LIGA.net.

Напомним, в Кабмине прошлой осенью запустили проект по легализации "теневого" рынка сигарет и алкоголя.

Также мы писали, что Рада на прошлой неделе назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета.