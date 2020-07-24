За июнь президент Украины Владимир Зеленский с учетом налогов заработал 28 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 24 июля, информирует Государственное управление делами, передают Украинские новости.

"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2020 года начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен", - говорится в ответе на журналистский запрос.

Из начисленной заработной платы были оплачены налоги и сборы на сумму 5460 гривен. Таким образом, глава государства получил за прошлый месяц 22 540 гривен зарплаты. При этом зачисления надбавок и премий к зарплате президента Украины не полагается.

Напомним, недавно президент Зеленский в очередной раз оказался в центре скандала. Так, глава государства лично сообщил в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им антикоррупционного законодательства. Ранее он не представил в ведомство уведомление о существенных изменениях в своих активах. По данным НАПК, после вступления в должность президента Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Теперь главе государства грозит штраф.

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.