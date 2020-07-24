Мужчина в Херсонской области незаконно удерживал 13 работников, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в пятницу, 24 июля.

"Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, о преступлениях сообщили двое заробитчан, которые смогли сбежать.

Правоохранители выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих "пленников" в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

"Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду", - добавили в полиции.

При этом деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. А сами работники работали только за спальное место и еду.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека" (ст. 146 УКУ) и "торговля людьми" (ст. 149 УКУ). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области семья фермеров держала девять рабов.

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