Расстрелянного 23 июля под Киевом вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана год назад подозревали в организации покушения на координатора националистической организации "С14" Сергея Мазура.

Националисты называли Игоря Плекана авторитетом из черкасской банды "Торпеда" по прозвищу "Пуля" и открыто заявляли о его причастности вместе с Александром Прудивусом к нападению на координатора С14 Сергея Мазура в октябре прошлого года, когда в квартиру Мазура бросили взрывное устройство и ранили его отца.

Об этом сам потерпевший Сергей Мазур говорил на майской пресс-конференции 2019 года, где он демонстрировал фото Игоря Плекана в качестве главного подозреваемого.

Так выглядела комната Сергея Мазура после того, как 10 октября в Борисполе неизвестные ночью бросили в окно на втором этаже взрывчатку. В результате происшествия пострадал 61-летний отец Сергея Мазура. В этот же момент в квартире были его жена и сын. Чтобы попасть в окно, нападавшие воспользовались лестницей.

Комната Сергея Мазура после взрыва гранаты. Фото: facebook.com/serj.mazur

Тогда Мазур говорил, что МВД и полиция откровенно саботировали расследование дела о покушении и помогали обвиняемым избежать наказания. Среди обвиняемых Мазур перечислял также таких людей: Дмитрия Исаенко, Олега Акимова, Андрея Вирченко, Рустама Бадьянова и Андрея Павленко. Всех их задержала полиция.

При этом Андрей Вирченко - вероятный исполнитель - получил два месяца в СИЗО, а Руслан Бадьянов, которого подозревают в продаже гранаты - то же самое, но с правом выйти под залог в 145 тысяч гривень.

После убийства Игоря Плекана представители С14 откровенно порадовались жестокому преступлению. В Telegram-канале "Основа будущего" (преемница С14) заявили, что смерть стала кармой, настигшей мужчину.

"Жаль, что теперь не узнаем, кто был заказчиком покушения на координатора С14. Организатор замолчал навсегда. Карма для идиотов, которые отработали десяток российских заказов, терактов, порчи памятников, покушений. Вопрос другой. Почему это насквозь уголовное гнилое существо, известное десятками преступлений, два года гуляло на свободе?" - сообщается в Telegram-канале "Основы будущего".

С аналогичным заявлением выступил и лидер С14 Евгений Карась, который накануне угрожал редакции "Страны". "Жаль, что мы не узнаем, кто был заказчиком покушения на нашего Мазура", - повторил он.

Как сообщала "Страна", Игоря Плекана расстреляли возле ж/д переезда в Бориспольском районе Киева, когда он ехал с 7-летним сыном на дачу в село Артемовка. Киллеры выскочили из кустов и в упор расстреляли машину из автоматов. Мальчика убийцы пожалели. Уже раненый Плекан съехал с дороги в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. Ребенок побежал домой и показал матери, где искать отца.

Отмечается, что в мужчину попало как минимум четыре пули, спасти его не удалось. По словам жены погибшего, Плекану регулярно поступали угрозы от неизвестных.

По предварительным данным правоохранители уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.