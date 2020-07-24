Франция и Испания договорились изменить условия субсидий Airbus, теперь Еврокомиссия требует от США отменить пошлины на европейские товары, введенные из-за спора вокруг концерна.

Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.

Так условия субсидирования Airbus, предоставляемых концерну для разработки самолета А350, будут изменены с учетом рыночных условий. В Еврокомиссии заявляют, что теперь "государства-члены Airbus" полностью соблюдают решение ВТО, что лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что тарифы на европейскую продукцию сейчас являются неоправданными и неприемлемыми.

"ЕС внес конкретные предложения по достижению переговорного результата в длительных трансатлантических спорах о гражданских воздушных суден и остается открытым для работы с США, чтобы согласовать справедливый и сбалансированный результат", - сказал Хоган.

Напомним, США ввели пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного концерна Airbus, которые Вашингтон назвал незаконными, осенью прошлого года.

Также мы писали, что в июне Трамп заявил, что он введет пошлины на авто из Европы, если там не отменят пошлины на американских лобстеров.