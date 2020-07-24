Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения необходимо расшифровать.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает "ТАСС".

По словам Пескова, он не видит необходимости в расшифровке каждого пункта Минских договоренностей.

"Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что все написано достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки", - заявил Песков.

Также он добавил, что международные контакты по этой теме будут продолжаться.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что "в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева, направленную на если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть вопросам минский Комплекс мер, являющийся краеугольным камнем процесса урегулирования".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что необходимо детально расшифровать каждый пункт Минских соглашений, чтобы определить, какие из них можно выполнить.

Ранее Контактная группа в Минске договорилось об очередном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.