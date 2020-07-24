В Верховной Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского, которым он хочет разрешить суду не определять размер залога в уголовном производстве. В частности, документ предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения наркопреступникам.

Текст данного законопроекта президента Украины появился на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса. (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет, - Ред.)

Ожидается, что этот закон позволит правоохранительным органам более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ.

В последнее время преступления, в которых фигурируют преступники с расстройствами психики, получили все большее распространение. Так, вчерашнего полтавского террориста Романа Скрипника, который страдает расстройством психики, все еще не поймали. Известно, что он был судим за кражу, мошенничество и хранение наркотиков. К поискам привлекли кинологов и авиацию, расширили территорию поиска угонщика.