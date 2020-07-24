В четверг, 23 июля, Апелляционный административный суд удовлетворил иск юриста и общественного деятеля Андрей Портнова. Он требовал запретить празднование памятных дат причастных к Холокосту и массовым убийствам евреев и ромов нацистскими преступниками, утверждённых в этом году Киевсоветом.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

Он напомним, что киевские власти ранее разрешили отмечать памятные даты "восьми нацистских палачей, полицаев вспомогательных батальонов и причастных к Холокосту антисемитов".

Напомним, что в феврале Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. Однако в нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.

Также мы сообщали, что Еврейская конфедерация Украины не поддержала Киевгорсовет в принятии такого постановления. В Конфедерации его призвали детально изучить биографии украинцев, которые сотрудничали с нацистами, чтобы не допустить возможного празднования в из честь в Киеве.