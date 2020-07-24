Из затонувшего танкера "Делфи", который в пятницу, 24 июля, в очередной раз пытаются поднять в Одессе, произошел разлив топлива. На поверхности моря образовалось пятно площадью порядка 7,5 тысячи квадратных метров.

Об этом со ссылкой на заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова сообщает "Думская".

На данный момент продолжается подготовка танкера к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

По данным Виталия Караулова, боновые заграждения не смогли предотвратить новый разлив топлива: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер Delfi с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез.

В результате вплоть до сегодняшнего дня судно так и не подняли. "Страна" подробно описывала, почему в Одессе восьмой месяц не могут поднять затонувший танкер.

Также мы писали о том, что прошлые попытки поднять затонувший танкер "Делфи" в Одессе привели к утечке нефтепродуктов в море.