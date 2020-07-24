Сегодня, 24 июля, в соборе Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) проходит первый за минувшие 86 лет официальный намаз. За несколько часов до намаза район был полностью перекрыт и оцеплен полицией.

Губернатор Стамбула объявил, что из-за большого скопления людей доступ в район Айя-Софии будет полностью закрыт. Имамы затем начали читать суры Корана, звук транслируется на площадь вокруг собора. Так же в Святую Софию прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кроме этого молящимся мусульманам раздали воду и листки с текстом указа султана Мехмета II Завоевателя от 1453 года. В них говорится, что мечеть передается мусульманам до Судного дня, а тому, кто изменит ее статус, грозит вечное проклятие.

Видео: РБК

Напомним, что Святая София снова стала мечетью после решения Государственного совета Турции превратить объект всемирного наследия в мусульманский храм. Государственный совет Турции 10 июля постановил, что собор должен быть снова превращен в место отправления культа, отменив указ Ататюрка 1934 года.

Исторический собор Святой Софии, который был построен в 537 году нашей эры в качестве главного храма православия, был превращен в мечеть, когда турки-османы завоевали Константинополь в 1453 году и переименовали город в Стамбул.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский огорчен тем, что Святая София стала мечетью.