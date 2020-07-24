В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3908 об увеличении штрафов за домашнее насилие. Документ предусматривает увеличение административного наказания за домашнее насилие в сто раз - до 68 000 грн вместо 170 грн, существующих сегодня.

Проект закона размещен на официальном портале Верховной Рады.

Среди инициаторов проекта - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич (партия "За будущее"), а также нардеп Анна Скороход.

Законопроект нацелен урегулировать вопрос увеличения штрафов за совершение домашнего насилия для восстановления меры и карательной функции санкции за это правонарушение. Документом предлагается внести изменения в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Этими изменениями предусмотрено увеличение штрафа за совершение домашнего насилия в 100 раз.

Если на сегодняшний день штраф за насилие в семье составляет от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн), то законопроект предлагает его увеличить до 1000-2000 необлагаемых минимумов (от 17000 до 34000 грн), а также до 4000 необлагаемых минимумов (68000 грн) в случае повторного совершения на протяжении года.

Как сообщала "Страна", в Украине случаев насилия в семье стало на порядок больше. Так, в Луганской области мать посадила дочь на цепь, чтобы та не убегала из дома. Некоторые эпизоды становятся известны только годы спустя. Например, украинская супермодель Снежана Онопко рассказала, как больше 10 лет терпела побои мужа-бизнесмена. А известная украинская певица Оля Полякова рассказала, как ее избила группа молодчиков, нанятых бывшим бойфрендом.