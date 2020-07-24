"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ, которые были расшифрованы во Франции, подтвердили незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в своем Твиттере.

В своем посте Енин поблагодарил международных партнеров, которые участвовали в расшифровке самописцев.

"Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции завершилась расшифровка данных с двух "черных ящиков" самолета МАУ, а специалисты провели теханализ самописцев за 4 дня.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Иранские средства ПВО выпустили ракеты по украинскому самолету, в результате погибли 176 человек. Изначально Тегеран заявлял о технических причинах авиакатастрофы, но спустя несколько дней подтвердил ракетный удар.

Авария стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Сначала в Иране называли причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".